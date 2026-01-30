Empoli piange la perdita di Adolfo Fossi, morto a 66 anni. Era uno di quei commercianti che da decenni facevano parte del cuore del centro. Sempre pronto a scherzare e a parlare di tutto con chiunque, lascia un vuoto enorme tra amici e clienti. La città si stringe intorno alla famiglia e a chi lo conosceva bene.

Empoli, 30 gennaio 2026 – Adolfo Fossi se n’è andato. Ed Empoli, con la sua scomparsa, è un po’ più povera: con Adolfo, ha perso uno dei commercianti che per decenni è stato un punto di riferimento del centro. Era infatti lo storico edicolante di piazza della Vittoria. Insieme al fratello Alessio, ha portato avanti l’edicola in questione dal 1998 fino all’inizio dello scorso anno. Le sue condizioni di salute si erano aggravate a febbraio 2025 e mercoledì sera, a 66 anni, se ne è andato, lasciando la moglie Tiziana, le figlie Alice e Alexia, e il nipotino Elia. Una figura conosciuta, la sua: tanti i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia in queste ore da parte dei tanti che lo hanno conosciuto e che gli daranno l’ultimo saluto oggi alle 11. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Se n’è andato a soli 66 anni Adolfo Fossi. “Amava scherzare e parlare di tutto con tutti”

Approfondimenti su Adolfo Fossi

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Adolfo Fossi

Argomenti discussi: Se n’è andato Giuliano Spazzali; Comitati Federbocce - Lutto - Se n'è andato Paolo Frusti; Roma vista da chi se n’è andato (e ha imparato a guardarla); Se n’è andato Enrico De Salvador, memoria storica dell’emigrazione.

Se n’è andato a soli 66 anni Adolfo Fossi. Amava scherzare e parlare di tutto con tuttiEmpoli, 30 gennaio 2026 – Adolfo Fossi se n’è andato. Ed Empoli, con la sua scomparsa, è un po’ più povera: con Adolfo, ha perso uno dei commercianti che per decenni è stato un punto di riferimento de ... lanazione.it

Dramma nel cinema, se n'è andato all'improvviso: accertamenti in corso sulla causa di morteLa scomparsa di una voce simbolo del cinema: Alexis Ortega. La causa della morte al centro dell’attenzione, tra messaggi di affetto, silenzio dei familiari e un vuoto profondo per il pubblico globale. notizie.it

«Io però, se fossi stata in Alfonso non avrei scritto quella cosa sul silenzio, avrei fatto silenzio punto e basta. Ci sono dei giudici e faranno giustizia loro». Alba Parietti ha raccontato senza filtri il suo rapporto lungo e complicato con Alfonso Signorini, specialme - facebook.com facebook