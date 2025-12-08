Il figlio di Sandro Giacobbe Andrea | Papà amava la vita Ha lottato fino all'ultimo se n'è andato sereno
A pochi giorni dalla morte di Sandro Giacobbe, il figlio Andrea ricorda suo padre ai microfono de La Volta Buona. Le parole in diretta dalla camera ardente: "Ci ha lasciato una serenità incredibile, come ha sempre fatto anche in vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it
