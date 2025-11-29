Tanio non ce l’ha fatta se n’è andato a soli 15 anni Monsummano piange il giovane De Rosa

Monsummano Terme (Pistoia), 29 novembre 2025 – In tanti facevano il tifo per lui, il giovane Tanio, un ragazzo che avrebbe avuto il diritto di crescere e divertirsi come tutti gli adolescenti. Invece per il 15enne Gaetano De Rosa quello di oggi è stato l’ultimo giorno. Se n’è andato in una stanza dell’ospedale Bambino Gesù di Roma; lì era arrivato dal pediatrico Meyer di Firenze per un tentativo disperato, una cura sperimentale che potesse combattere la leucemia che lo aveva travolto. Gaetano, studente del Forti di Monsummano, lottava da alcuni mesi contro il male, dalla scorsa primavera. E tanti, tantissimi facevano il tifo per lui: Antonio Conte gli aveva mandato un messaggio, un messaggio speciale per lui che del Napoli era super tifoso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

