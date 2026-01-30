Se amate Shakespeare fatevi un favore | non andate a vedere Hamnet

Dopo il Leone d’oro vinto a Venezia nel 2020, Chloë Zhao torna al centro delle polemiche con il suo nuovo film, “Nomadland”. Questa volta, però, il pubblico si divide: molti lo trovano insipido e troppo melodrammatico, e ora l’attrice e regista sembra volersi scagliare contro i grandi classici di Shakespeare. Se amate il Bardo, meglio evitare di perdere tempo con questa pellicola.

Non paga del Leone d’oro vinto senza merito alla Mostra di Venezia 2020, con lo stucchevole “Nomadland” (inaugurando un periodo di vincitori mediocri dopo che per anni le giurie al Lido non avevano sbagliato un colpo) Chloë Zhao se la prende con il più grande di tutti. Con William Shakespeare, campione indiscusso di drammaturgia, verve teatrale, successo popolare e stima durata nei secoli. Il più grande di tutti, che inventò l’arte in cui è rimasto insuperato campione. Di arte e drammaturgia, né lo si può accusare di aver trascurato i personaggi femminili. Da Giulietta alla Bisbetica Domata, c’è tutto quel che possiamo desiderare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Se amate Shakespeare, fatevi un favore: non andate a vedere “Hamnet” Approfondimenti su Venice 2020 Fatevi un regalo, andate al Brancaccio per lo Schiaccianoci: due ore di pura poesia Il dolore che trasformò Shakespeare: di cosa parla Hamnet, il film che si prepara a sbaragliare gli Oscar Il film Hamnet, diretto da Chloé Zhao e in uscita il 5 febbraio, racconta la storia personale di William Shakespeare. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. POLONIUS’ FAVORITE CHILD #shakespeare #ophelia #thefateofophelia #hamlet #actingcoach Ultime notizie su Venice 2020 Se amate Shakespeare, fatevi un favore: non andate a vedere HamnetChloë Zhao se la prende col più grande campione indiscusso di drammaturgia. Dopo lo stucchevole Nomadland, la regista sembra avere come unica dote il femminismo ... ilfoglio.it Cinema Teatro Orfeo. . “OTELLO” CON GIACOMO GIORGIO E GIORGIO PASOTTI ANTICIPATO AL 9 FEBBRAIO Una delle tragedie più amate di Shakespeare in scena al Teatro Orfeo TARANTO – “Otello”, tra le opere più intense e amate di William Shakespe - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.