Quando Pëtr Il'i??ajkovskij compose Lo Schiaccianoci, probabilmente non immaginava che il suo balletto sarebbe diventato il sinonimo stesso della magia natalizia. Eppure, più di un secolo dopo, la sua partitura continua a far brillare gli occhi di generazioni intere. A Roma, quest'anno, quella magia torna a vibrare in una forma nuova: il 5 e 6 dicembre al Teatro Brancaccio, il capolavoro natalizio per eccellenza si reinventa in uno spettacolo potente, visionario e sorprendentemente contemporaneo. La regista e coreografa Alessia Gatta, insieme a Manuel Parruccini, rilegge il balletto con coraggio e poesia: il celebre Schiaccianoci diventa un aviatore, simbolo di libertà e slancio, mentre Drosselmeyer assume il ruolo di custode della casa e degli affetti.

Fatevi un regalo, andate al Brancaccio per lo Schiaccianoci: due ore di pura poesia