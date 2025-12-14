Tunnel del Porcellino verso la svolta A inizio anno i lavori per l’opera

Il tunnel del Porcellino potrebbe presto vivere una fase di svolta, grazie ai lavori avviati all'inizio dell'anno. Questa opera rappresenta uno dei principali nodi infrastrutturali del Valdarno, spesso al centro di dibattiti e attese. L'intervento promette di migliorare significativamente la viabilità e la mobilità nella zona, segnando un passo importante per lo sviluppo locale.

Potrebbe essere davvero arrivato il momento della svolta per uno dei nodi infrastrutturali più discussi del Valdarno. Se non ci saranno intoppi, nei primi mesi del 2026 dovrebbero prendere il via i lavori per la realizzazione del nuovo tunnel del Porcellino, l’opera destinata a collegare la Sr 69 con la Strada provinciale delle Miniere, rivoluzionando la viabilità dell’area. Un intervento strategico che interesserà i territori di tre Comuni – Cavriglia, San Giovanni Valdarno e Figline e Incisa Valdarno – e che muoverà investimenti per oltre 30 milioni di euro. L’iter ha previsto un bando di gara europeo per l’affidamento dell’appalto integrato, che ha compreso sia la progettazione sia la realizzazione dei lavori necessari ad adeguare la viabilità di accesso all’area industriale di Bomba, bypassando lo storico e congestionato snodo del Porcellino. Lanazione.it

