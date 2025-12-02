Brisighella proseguono i lavori per la ricostruzione | l' aggiornamento sui cantieri delle frane
Prosegue il programma di messa in sicurezza dei versanti a rischio frana nel territorio di Brisighella, un percorso che negli ultimi mesi ha registrato progressi significativi. A luglio è stato sottoscritto il secondo Addendum che assegna a Consap il ruolo di soggetto attuatore: la società. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
SCUOLA PRIMARIA DI FOGNANO: PROSEGUONO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON FONDI EUROPEI Brisighella 28.11.2025 - Avanzano regolarmente i lavori di riqualificazione energetica alla scuola primaria "Giovanni XXIII" di Fognan - facebook.com Vai su Facebook
Brisighella, proseguono i lavori per la ricostruzione: l'aggiornamento sui cantieri delle frane - Avanzano gli interventi di consolidamento dei movimenti franosi a Brisighella: il punto sui cantieri ... Come scrive ravennatoday.it
Avanzano gli interventi di consolidamento dei movimenti franosi a Brisighella: il punto sui cantieri - Prosegue il programma di messa in sicurezza dei versanti a rischio frana nel territorio di Brisighella, un percorso che negli ultimi mesi ha registrato progressi significativi. Lo riporta ravennawebtv.it
Brisighella, i lavori in cantiere post alluvione - Proseguono gli incontri con i cittadini interessati a Brisighella per informare sullo stato di avanzamento dei principali cantieri realizzati con i fondi della Struttura commissariale per la ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Brisighella: procedono i lavori di efficientamento energetico alla scuola di Fognano - Investimento da 324 mila euro, di cui 260 mila finanziati tramite fondi FESR ... Secondo ravenna24ore.it