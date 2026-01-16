Studente accoltellato a La Spezia la Uil Scuola Rua | Fatto grave scuola sia luogo sicuro No a risposte repressive

Nella mattinata di venerdì 16 gennaio, un episodio di violenza ha coinvolto uno studente in un istituto di La Spezia. La Uil Scuola Rua ha commentato l’accaduto, sottolineando l’importanza di mantenere le scuole come ambienti sicuri e chiedendo risposte adeguate, evitando misure repressive. La notizia evidenzia le sfide legate alla sicurezza nelle istituzioni educative e l’esigenza di interventi efficaci per prevenire simili eventi.

L’aggressione è avvenuta all’interno dell’aula durante una lezione regolare. La vittima è stata colpita da un altro studente dell’istituto professionale, secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine. La Polizia di Stato e i Carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e il movente dell’aggressione. Il personale scolastico ha immediatamente allertato i soccorsi, consentendo l’intervento tempestivo dei volontari della Croce Rossa e dei medici del 118. La Uil Scuola ha espresso preoccupazione per l’accaduto attraverso una dichiarazione del Segretario generale Giuseppe D’Aprile e del Segretario regionale Liguria Davide D’Ambrosio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

