chiuso il night club abusivo condizioni igieniche precarie e nessuna autorizzazione

Un night club abusivo. Nessuna autorizzazione per il locale pubblico, ma le condizioni igieniche risultate ben al di sotto dei minimi requisiti previsti per legge. Neanche l’acqua calda per il bagno o il riscaldamento. Perché della caldaia era rimasto solo il locale tecnico e niente di più. È quanto accertato dalla divisione di polizia amministrativa e di sicurezza della questura di Perugia in seguito al controllo effettuato nel locale, realizzato in un capannone, nella prima periferia di Perugia. Il titolare del night club è stato denunciato a piede libero per l’assenza dell’autorizzazione e poi multato per le diverse violazioni amministrative riscontrate dal personale specializzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

