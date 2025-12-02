Chiuso il night club abusivo Condizioni igieniche precarie e nessuna autorizzazione
Un night club abusivo. Nessuna autorizzazione per il locale pubblico, ma le condizioni igieniche risultate ben al di sotto dei minimi requisiti previsti per legge. Neanche l’acqua calda per il bagno o il riscaldamento. Perché della caldaia era rimasto solo il locale tecnico e niente di più. È quanto accertato dalla divisione di polizia amministrativa e di sicurezza della questura di Perugia in seguito al controllo effettuato nel locale, realizzato in un capannone, nella prima periferia di Perugia. Il titolare del night club è stato denunciato a piede libero per l’assenza dell’autorizzazione e poi multato per le diverse violazioni amministrative riscontrate dal personale specializzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
CUPRO WEDNESDAY NIGHT Mercoledì 3 dicembre, dalle 21:30 con @pyton_dj & @gaddogaddo Ingresso libero Il mercoledì che cambia il ritmo alla settimana è solo da CUPRO Cucina | Cocktail | Birre 17:00 - 01:00 ~ Martedì CHIUSO Vi - facebook.com Vai su Facebook
Chiuso il night club abusivo. Condizioni igieniche precarie e nessuna autorizzazione - Controlli della polizia amministrativa nel locale della prima periferia di Perugia. Come scrive lanazione.it
Night club a Castel Bolognese chiuso per 30 giorni dopo la sparatoria - Castel Bolognese (Ravenna), 29 ottobre 2024 – E’ originata da un grave fatto di cronaca accaduto all’alba dello scorso ottobre 5 ottobre la sospensione, disposta dal questore di Ravenna, Lucio ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Chiuso noto night club di Roma per sfruttamento della prostituzione - Chiusura per due mesi e revoca definitiva della licenza di somministrazione degli alimenti: è il provvedimento emesso dal Questore di Roma dopo il sequestro preventivo, disposto due settimane fa, di ... Segnala rainews.it
Chiuso il parcheggio abusivo: "Era una situazione scandalosa" - Pisa, 25 marzo 2025 – È stato chiuso il parcheggio abusivo in via San Giusto a pochi passi dall’aeroporto di Pisa, Galileo Galilei. Scrive lanazione.it
Brindisi, sigilli ai ristorante abusivo: nessuna autorizzazione per la manipolazione di alimenti - Ristorante abusivo chiuso in contrada Giovanbattista, in area esterna al quartiere Sant’Elia a Brindisi. Scrive quotidianodipuglia.it