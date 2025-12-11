Spaventoso frontale contro un camion | resta incastrato tra le lamiere dell’auto muore 47enne

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra il 10 e l’11 dicembre 2025 lungo la provinciale 502 tra Staffolo e Cingoli, provocando la morte di un uomo di 47 anni. L’impatto frontale con un camion ha causato danni fatali all’auto, con il conducente rimasto incastrato tra le lamiere. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro.

Staffolo (Ancona), 11 dicembre 2025 – Frontale con un camion, perde la vita un quarantasettenne. L’incidente mortale è avvenuto attorno all’1, la notte scorsa, lungo la provinciale 502, tra Staffolo e Cingoli. Un’automobile si è scontrata con un camion e l'automobilista, un uomo di 47 anni, è rimasto incastrato tra le lamiere del proprio veicolo, un Fiat Qubo. A seguito dell’impatto il monovolume è andato fuoristrada, quasi all’altezza del ristorante Da Antonia a Cingoli, al chilometro 11. Sul posto oltre al 118 i vigili del fuoco, e i carabinieri di Jesi per i rilievi. All'arrivo dei soccorsi per l'uomo purtroppo non c'era già più nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spaventoso frontale contro un camion: resta incastrato tra le lamiere dell’auto, muore 47enne

