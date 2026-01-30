Scontro alla Camera sul Covid E il M5S attacca Il Tempo

Questa mattina alla Camera si è acceso un acceso scontro sul tema Covid. Dopo un intervento ben studiato e supportato da un’audizione in Commissione, il M5S ha messo sotto pressione l’opposizione, che ha reagito con forza. La discussione è diventata subito tesa, con accuse e risposte dure su come si è gestita la pandemia.

È bastato un intervento circostanziato, argomentato e basato, tra le altre cose, su un'audizione tenutasi in Commissione Covid, per mandare in tilt l'opposizione. O meglio, per essere precisi, il Movimento 5 Stelle. Che, oltre ad attaccare il governo, si è pure scagliato in modo scomposto contro diversi giornali italiani; e non testate qualunque, ovviamente, ma solo quelle che non scrivono ciò che i grillini vorrebbero. Il casus belli della bagarre è stato l'intervento di ieri a Monetcitorio della deputata di Fratelli d'Italia, Alice Buonguerrieri, la quale, con assoluta calma, ha chiesto «un'informativa urgente al Governo nella sua generalità e, in particolare, al Ministro Nordio» su quanto venuto fuori dall'audizione di un imprenditore durante l'ultima seduta della Commissione sulla pandemia in merito alle forniture di mascherine.

