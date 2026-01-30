Scontro al vertice a Melbourne | Sinner sfida Djokovic in diretta live allo Australian Open

Venerdì 30 gennaio 2026, Melbourne si ferma davanti alla semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. È un match che può cambiare le sorti del torneo e, forse, della carriera di alcuni dei protagonisti. Sinner, numero due al mondo e campione in carica, si prepara a sfidare il più grande di sempre, nel cuore di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. La partita è già calda tra i tifosi e gli appassionati, pronti a vivere ogni scambio in diretta.

Venerdì 30 gennaio 2026 si gioca la semifinale che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia del tennis mondiale: Jannik Sinner, numero due al mondo e campione in carica, affronta Novak Djokovic, il tennista più titolato di sempre, allo Australian Open. Il match, in programma nel primo Slam della stagione, si gioca al Rod Laver Arena di Melbourne, davanti a un pubblico che già da giorni vive con l'ansia di un incontro che promette spettacolo, tensione e un'alta dose di storia in ballo. Sinner, reduce da una prestazione solida che lo ha portato in semifinale senza perdere un set, punta a difendere il titolo conquistato l'anno prima con una serie di vittorie che hanno rafforzato la sua posizione tra i favoriti del circuito.

