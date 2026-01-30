Australian Open | tra poco la semifinale Sinner-Djokovic Jannik a caccia del terzo titolo a Melbourne| Diretta

Questa sera Jannik Sinner affronta Novak Djokovic in una semifinale molto attesa a Melbourne. Sinner ha già battuto Djokovic cinque volte, inclusa la semifinale degli Australian Open 2024. Arrivato in semifinale grazie al ritiro di Lorenzo Musetti, che aveva vinto i primi due set, Djokovic cerca di evitare la sesta sconfitta consecutiva contro l’italiano. La partita promette emozioni e un confronto tra due grandi campioni.

Ovazione della Rod Laver Arena L'ultima sconfitta di Jannik agli Australian Open risale al 2023, quando fu battuto in cinque set da Stefanos Tsitsipas agli ottavi. Inoltre, ritiri esclusi, non perde una partita dal ko agli Us Open contro Alcaraz, lo scorso anno in finale. Quella è una delle uniche due sconfitte slam sul cemento (l'altra è proprio quella con il grego Tsitsipas) contro avversari di ranking inferiore. In totale sono state 53 Nobvak, 10 titoli fin qui, in carriera agli Australian Open ha perso una sola volta a livello di semifinale. Era nel 2024, avversario proprio Sinner. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Questa mattina Novak Djokovic e Jannik Sinner si sono sfidati per l’11ª volta in carriera agli Australian Open.

Jannik Sinner si prepara a sfidare Shelton nei quarti degli Australian Open.

Sinner-Djokovic, la diretta: tra poco la seconda semifinale degli Australian Open. Chi vince trova AlcarazVenerdì in campo per Jannik Sinner che, in mattinata, gioca contro Djokovic nella seconda semifinale degli Australian Open. ilgazzettino.it

Australian Open, Sinner sfida Djokovic per un posto in finaleL'azzurro, fra poco, affronta sulla Rod Laver Arena il campione serbo che è arrivato in semifinale dopo il ritiro di Musetti. Intanto, Alcaraz, ostacolato dai crampi, è riusciti a battere Zverev in 5 ... tg24.sky.it

Rovente, poi freddoloso, comunque meteoropatico, affascinante Australian Open. Il malore per il caldo umido, questa volta, colpisce Carlos Alcaraz che con la forza della disperazione e un coraggio da leone resta aggrappato a due sogni: la prima finale a Mel - facebook.com facebook

Carlos Alcaraz è il primo finalista degli Australian Open. Lo spagnolo n.1 al mondo si è imposto solo al quinto set su Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. Nel corso del terzo set, Alcaraz, mentre era avanti due set a zero, ha iniziato ad a x.com