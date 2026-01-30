Australian Open tra poco la semifinale | Sinner-Djokovic in campo Jannik a caccia del terzo titolo a Melbourne| Diretta

Tra pochi minuti si gioca la semifinale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Sinner parte con il vantaggio nei precedenti, avendo vinto cinque volte di fila contro il serbo, inclusa la semifinale di questa stessa manifestazione nel 2024. Djokovic è arrivato in semifinale grazie al ritiro di Lorenzo Musetti, che aveva vinto i primi due set. Ora, il tennista italiano cerca il suo terzo titolo a Melbourne e si prepara a sfidare uno dei grandi del circuito.

Il dritto sta facendo soffrire Nole, e Jannik cerca di giocare in quella direzione. Trova anche il secondo e il terzo ace per il 40-15, e chiude con un'altra prima. Sono otto su 10 fin qui Djokovic firma il primo 15 con un gran colpo di rovescio, poi colpisce male un dritto; Jannik lo infila poi con un gran passante di rovescio sulla discesa a rete per il 15-30 e si procura immediatamente due palle break su un altro errore di dritto del serbo. Colpo che, fuori tempo, vale immediatamente il vantaggio dell'azzurro. Jannik debutta con due prime vincenti e un ace, poi spedisce lungo un rovescio, ma chiude senza problemi con un'altra prima: sono cinque su cinque nel primo turno di battuta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Questa sera Jannik Sinner affronta Novak Djokovic in una semifinale molto attesa a Melbourne.

Questa mattina Novak Djokovic e Jannik Sinner si sono sfidati per l’11ª volta in carriera agli Australian Open.

