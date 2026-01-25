Un raro sfogo sui social rivela le emozioni di una madre e di un padre alle prese con situazioni difficili. Federica Pellegrini ha condiviso il motivo del suo malessere, mentre il marito si scusa per un commento impulsivo, chiarendo il contesto di stress e frustrazione legato alle recenti emergenze in ospedale. Questi episodi mostrano come anche personaggi pubblici affrontino momenti di tensione, sempre nel rispetto delle proprie emozioni e delle circostanze.

Gli sfoghi sui social di Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, contro i genitori che mandano i figli all'asilo con la febbre sono diventati immediatamente virali. Dopo il pesante insulto: "Siete degli irresponsabili pezzi di m." e il successivo tentativo di chiarire il senso del messaggio al Corriere della Sera ha definito i contorni di quello sfogo: "Ero esasperato, mia figlia è stata ricoverata due volte in una settimana". "Non sono riuscito più a trattenermi" ha detto il marito di Federica Pellegrini, che nei giorni scorsi ha annullato tutti i suoi impegni lavorativi limitandosi a scrivere sui social: "Settimana difficile, molto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giunta spiega lo sfogo social: "Mia figlia ricoverata due volte in una settimana, ero esasperato"

“Mia figlia mi chiama solo quando devo guardare mia nipote. Io però non ce la faccio più a stare dietro a una bimba piccola e le ho chiesto di pagarmi come babysitter”: lo sfogo di una nonnaUna nonna si sfoga su Reddit, raccontando di sentirsi frustrata per dover sempre occuparsi della nipotina e chiedendo di essere pagata come babysitter.

Matteo Giunta: "Mia figlia ricoverata con le convulsioni, ecco perché dico che l'asilo non è un parcheggio. Le maestre mi ringraziano"Matteo Giunta, noto allenatore di calcio, ha pubblicato un messaggio su Instagram criticando duramente l’asilo, definendolo “un parcheggio”.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Matteo Giunta e lo sfogo contro i genitori irresponsabili: Quello che per alcuni è 'solo febbre' per altri è ospedale; Giunta spiega lo sfogo social: Mia figlia ricoverata due volte in una settimana, ero esasperato; Matteo Giunta e Fede Pellegrini, lo sfogo: Irresponsabili pezzi di m... chi porta i bambini all’asilo con la…; Federica Pellegrini, il marito Matteo Giunta contro i genitori che portano i figli a scuola con la febbre: il pediatra gli dà ragione.

Giunta spiega lo sfogo social: Mia figlia ricoverata due volte in una settimana, ero esasperatoMatteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, ha chiarito lo sfogo social contro i bambini all'asilo con la febbre: Matilda ricoverata due volte in una settimana ... gazzetta.it

Matteo Giunta contro i genitori irresponsabili: lo sfogo del marito della PellegriniEsempi reali come quello di Matilde, la figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che ha dovuto affrontare giorni difficili e addirittura un ricovero per convulsioni febbrili, mostrano le ... nostrofiglio.it

Matteo Giunta spiega lo sfogo delle scorse ore - facebook.com facebook