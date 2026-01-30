È morto a 89 anni l’ultimo testimone diretto della strage di Portella della Ginestra. L’uomo, che era presente quel giorno del 1947, ha lasciato Palermo, portando con sé ricordi che pochi altri possono raccontare. La sua scomparsa riduce di molto le possibilità di conoscere i dettagli di quella drammatica giornata. Ora, la memoria di quella strage si affievolisce, lasciando spazio solo alle testimonianze raccolte nel passato.

È scomparso all’età di 89 anni l’ultimo testimone diretto della strage di Portella della Ginestra, avvenuta il 1 maggio 1947 a Cinisi, in provincia di Palermo. La sua morte segna la fine di un legame fisico e storico con uno dei momenti più drammatici della storia italiana del Novecento. Non si tratta di un nome noto ai grandi media, ma di un uomo che ha vissuto in silenzio, per decenni, il peso di ciò che ha visto. Il suo ruolo non era quello di un oratore o di un politico, ma di un custode della verità, di un testimone che ha tenuto viva la memoria di un evento che ha segnato l’Italia, ancora in bilico tra la ricostruzione e la guerra fredda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scompare il testimone silenzioso della strage che segnò un’epoca nella storia italiana

