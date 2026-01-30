Scienza bloccare le cellule adipose grazie a un interruttore guidato da due proteine

Gli scienziati hanno scoperto un modo per bloccare le cellule adipose. Due proteine, Yap e Taz, funzionano come un interruttore che può impedire alle cellule di diventare grasso. Questi due proteine attivano un processo che disattiva i geni coinvolti nella formazione delle cellule di grasso. La ricerca apre nuove possibilità per combattere l’obesità e i disturbi legati al peso.

C’è  un interruttore capace di impedire alle cellule di trasformarsi in cellule adipose: a guidarlo sono  due proteine chiamate Yap e Taz, che sono in grado di  disattivare i geni responsabili  della loro produzione. L’interruttore è stato individuato nei topi grazie allo studio dell’ Istituto avanzato di scienza e tecnologia della Corea  pubblicato sulla rivista  Science Advances. La comprensione di tale meccanismo potrebbe portare a  future terapie in grado di contrastare l’accumulo di grasso  nell’ambito di  malattie metaboliche come obesità e diabete di tipo 2, anche se saranno necessari ulteriori studi per capire se lo stesso interruttore è presente anche nell’uomo e se è possibile attivarlo in modo sicuro.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

