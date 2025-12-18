Ricerca primi inibitori duali di proteine contro il carcinoma polmonare non a piccole cellule

L’Università di Modena e Reggio Emilia si distingue per la ricerca di avanguardia nel campo oncologico, aggiudicandosi quasi tre milioni di euro nel Fis-Fondo Italiano per la Scienza. Questa importante vittoria testimonia l’impegno dell’ateneo nel promuovere innovazioni scientifiche, in particolare nello sviluppo di primi inibitori duali di proteine contro il carcinoma polmonare non a piccole cellule, aprendo nuove prospettive terapeutiche.

L’Università di Modena e Reggio Emilia si è aggiudicata quasi tre milioni di euro nella terza edizione del Fis-Fondo Italiano per la Scienza, il bando promosso dal ministero dell’Università e della Ricerca per sostenere progetti di eccellenza. A ottenere il finanziamento sono stati due progetti presentati e coordinati da docenti del dipartimento di Scienze della Vita di Unimore, entrambi ammessi tra le migliori proposte a livello nazionale. Luca Pinzi, ricercatore, guiderà il progetto “Progettazione e sviluppo di inibitori duali (KRas-G12CADAM17) per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule”: sta beneficiando di un finanziamento di 1,1 milioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

