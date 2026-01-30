Crans Montana annullata la discesa libera | paura per Vonn a pochi giorni dai Giochi

La discesa libera di Crans Montana è stata annullata all’ultimo minuto. La gara, prevista come ultima prova prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, non si terrà più. La decisione è arrivata poche ore prima dell’inizio, lasciando gli atleti e gli spettatori sorpresi. La paura di Lindsey Vonn, presente sulla pista, si è fatta sentire, aggiungendo tensione a questa giornata. La gara, che avrebbe ricordato le vittime della tragedia di Capodanno, si trasforma in un vuoto in attesa di nuove date

Annullata la discesa libera di Crans Montana, ultima gara prima delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e tappa che quest’anno ricorda le vittime della tragedia di Capodanno. Nella prima mezz’ora sono arrivate al traguardo solamente tre atlete su sei, dopo che l’austriaca Nina Ortlieb (scesa con il pettorale numero uno), la norvegese Marte Monsen (pettorale tre, portata via in barella) e la fuoriclasse americana Lindsey Vonn (sesto pettorale) sono cadute rovinosamente. La troppa neve e la poca visibilità hanno spinto quindi gli organizzatori ad annullare la discesa. Non partiranno dunque Sofia Goggia, qui vincitrice per quattro volte, e Federica Brignone, che con il pettorale 16 voleva mettersi alla prova con la velocità prima dei Giochi olimpici. 🔗 Leggi su Lettera43.it

La discesa di Crans Montana è stata annullata dopo che sei atleti sono caduti in meno di un minuto.

A 41 anni, Lindsey Vonn ha conquistato una vittoria in discesa libera, dimostrando che l’età non è un limite nello sport.

Paura per Lindsey Vonn, annullata la discesa di Crans Montana: 3 atlete nelle reti, salve Brignone e GoggiaSci discesa libera femminile Crans Montana: dopo 6 atlete, ben 3 sono finite nelle reti, tra cui Lindsey Vonn (ma scongiurati guai seri). Gara cancellata. sport.virgilio.it

Discesa a Crans Montana, gara annullata: 3 su 6 cadute, paura per Vonn a 7 giorni dai GiochiPoca visibilità a tanta neve, spavento per Ortileb, Monsen e per Lindsey, che si è infortunata al ginocchio sinistro: dopo la sua caduta e la successiva discesa di un apripista per testare le condizio ... msn.com

