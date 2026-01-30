Sci a Crans-Montana tre atlete su 6 al via fuori pista Vonn fra le reti brutta caduta per Monsen Brignone

La discesa femminile a Crans-Montana si è conclusa con alcune sorprese e incidenti. Tre delle sei atlete partite sono uscite fuori pista, tra cui Vonn, che è finita tra le reti con una caduta. Monsen è caduta bruscamente, mentre Brignone ha concluso la prova in modo positivo, come secondo test prima dei Giochi, questa volta concentrata sulle discipline di velocità.

La Gara è stata sospesa al numero 6 a causa della scarsa visibilita e delle condizioni di sicurezza non sufficienti. La giuria decidera se disputare domani la discesa oppure il super gigante come da programma. La giuria ha deciso di annullare la gara, non ci sono le condizioni di sicurezza per continuare. La discesa al momento è interrotta, è sceso un apripista per testare le condizioni. Aumentano le difficoltà a causa dei mucchietti di neve sparsi ai lati della pista, le atlete che sono arrivate al traguardo lo hanno sottolineato. Tracciatura difficile, resa ancora più insidiosa dalla neve abbondante caduta nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sci a Crans-Montana, tre atlete su 6 al via fuori pista. Vonn fra le reti, brutta caduta per Monsen. Brignone Approfondimenti su Crans Montana LIVE Sci alpino, Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA: brutta caduta e urla di dolore per Lindsey Vonn La discesa femminile a Crans Montana si trasmette in diretta, ma è subito dramma. LIVE Sci alpino, Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA: gara cancellata dopo la caduta di Lindsey Vonn. Scampato pericolo per l’americana? La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Crans Montana Argomenti discussi: Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino maschile, a Crans-Montana la discesa libera: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta; Cancellata la seconda prova femminile a Crans Montana. La discesa di venerdì sarà accorciata; Sci. La Coppa del Mondo a Crans Montana, azzurre con il lutto al braccio; Sci, azzurre col lutto al braccio a Crans Montana. Sci Alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa libera femminile di Crans Montana: orari e programmaLa discesa femminile di Crans Montana sarà visibile a partire dalle ore 10 in diretta tv e in chiaro (senza costi aggiuntivi) su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà a disposizione di tutti ... fanpage.it Sci: discesa Crans Montana, caduta per Lindsey VonnMONTANA, 30 GEN - La campionessa americana Lindsey Vonn è caduta immediatamente dopo il via della discesa di cdm di Crans Montana dopo essere atterrata male in un salto. L'americana è finita nelle ret ... ansa.it A quasi un mese dalla strage di Crans Montana è stata dimessa dall’ospedale di Cesena Eleonora Palmieri. La 29enne originaria di Cattolica e residente a San Giovanni in Marignano, nel Riminese, era rimasta ferita durante l’incendio divampato la notte di C - facebook.com facebook Crans-Montana, Eleonora Palmieri dimessa dal Centro ustionati di Cesena. “Percorso ancora lungo” x.com

