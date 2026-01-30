Il Milan ha raggiunto un accordo con il Crystal Palace per portare Jean-Philippe Mateta in Italia. L’attaccante francese, nato nel 1997, arriverà a luglio e si unisce così alla squadra di Stefano Pioli. Se Nkunku dovesse partire, il club si sarebbe già assicurato un'alternativa valida in avanti.

"Il Milan ha un accordo di massima con il Crystal Palace per prendere Jean-Philippe Mateta per 30 milioni di euro da luglio - ha commentato Schira in un post pubblicato sul proprio account ufficiale del popolare social network 'X' -. Se Christopher Nkunku va via, il Milan anticiperà l'affare a questa finestra di calciomercato. Mateta ha accettato un contratto di quattro anni con uno stipendio di 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus". Commentando, poi, la situazione ad un utente, tifoso rossonero, che gli ha chiesto dove potesse andare ora Nkunku, Schira ha quindi aggiunto: 2Nkunku detto no finora all’Arabia e al Fenerbahçe, ma se uscisse una soluzione di livello in Europa (tipo l’Atlético Madrid . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Schira: “Milan, accordo con il Crystal Palace e con Mateta da luglio. Se esce Nkunku …”

I rossoneri sono volati a Londra e hanno chiuso l’accordo per portare Mateta al Milan.

Il Milan ha trovato l’accordo con il Crystal Palace per il trasferimento di Mateta.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

