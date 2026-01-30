Mateta al Milan accordo raggiunto nella notte con il Crystal Palace Allegri può esultare | doccia fredda per la Juventus

Il Milan ha trovato l’accordo con il Crystal Palace per il trasferimento di Mateta. I rossoneri hanno superato la Juventus, che aveva mostrato interesse, e ora attendono la conclusione definitiva della trattativa. Allegri può festeggiare, ma il Crystal Palace deve prima definire anche la cessione di Strand Larsen, per liberare il francese. La situazione si sbloccherà nei prossimi giorni.

Mateta al Milan, i rossoneri superano i bianconeri per il francese: Allegri esulta ma il Palace deve prima chiudere per Strand Larsen per liberarlo. L’atmosfera del calciomercato invernale si è surriscaldata improvvisamente nelle ultime ore, regalando un colpo di scena che ha scosso la notte milanese e, di riflesso, creato non pochi malumori in quella torinese. Secondo quanto svelato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha deciso di rompere gli indugi con un blitz notturno, scavalcando il Nottingham Forest ed imprimendo un’accelerazione violenta e forse decisiva per portare in Italia Jean Philippe Mateta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

