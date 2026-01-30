Schifani nomina Perricone garante per l’infanzia De Caro ai diritti culturali

Renato Schifani ha nominato Giovanna Perricone come nuovo garante per l’infanzia e l’adolescenza della Sicilia. La decisione è stata approvata dalla giunta regionale su proposta del presidente, che ricopre anche il ruolo di assessore alle Politiche sociali. Perricone subentra a una figura importante in un settore che richiede attenzione e impegno concreto.

Giovanna Perricone è il nuovo garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione siciliana. La nomina è stata approvata dalla giunta su proposta del presidente della Regione e assessore ad interim per la Famiglia, le politiche sociali e il lavoro, Renato Schifani. L’incarico avrà una durata di cinque anni. Nel corso della stessa riunione, la giunta, su proposta dell’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, ha nominato Alessandra De Caro garante regionale per i diritti e i doveri culturali. De Caro, in pensione, è stata dirigente tecnico architetto dell’assessorato dei Beni culturali e direttore del Centro regionale per la progettazione e il restauro.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

