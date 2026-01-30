Schifani nomina Perricone garante per l’infanzia De Caro ai diritti culturali

Renato Schifani ha nominato Giovanna Perricone come nuovo garante per l’infanzia e l’adolescenza della Sicilia. La decisione è stata approvata dalla giunta regionale su proposta del presidente, che ricopre anche il ruolo di assessore alle Politiche sociali. Perricone subentra a una figura importante in un settore che richiede attenzione e impegno concreto.

Giovanna Perricone è il nuovo garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione siciliana. La nomina è stata approvata dalla giunta su proposta del presidente della Regione e assessore ad interim per la Famiglia, le politiche sociali e il lavoro, Renato Schifani. L’incarico avrà una durata di cinque anni. Nel corso della stessa riunione, la giunta, su proposta dell’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, ha nominato Alessandra De Caro garante regionale per i diritti e i doveri culturali. De Caro, in pensione, è stata dirigente tecnico architetto dell’assessorato dei Beni culturali e direttore del Centro regionale per la progettazione e il restauro.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Giovanna Perricone

Giovanna Perricone è stata nominata nuovo garante per l'infanzia e l’adolescenza della Regione Siciliana.

Giovanna Perricone diventa ufficialmente il nuovo garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Siciliana.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Giovanna Perricone

Politiche sociali, Perricone è il nuovo garante per l’infanzia e l’adolescenza: la nomina approvata in giuntaPalermitana, docente in quiescenza di Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, di Psicologia pediatrica e Psicologia della disabilità ... ilsicilia.it

Nomina Tardino, Schifani rientra a Palermo per ricorso al TarIl governatore della Sicilia Renato Schifani, apprende l'ANSA, sarebbe rientrato a Palermo per occuparsi in prima persona, assieme ai legali della Regione, della stesura del ricorso contro la nomina, ... ansa.it

Politiche sociali, Schifani nomina il garante regionale delle persone con disabilità - facebook.com facebook

Il Consiglio dei ministri stanzia 33 milioni. E nomina Schifani commissario. Delusione in Sicilia. Musumeci: presto altri fondi x.com