Scena mai vista in campo! Salta in braccio all' avversario che lo atterra così

Durante il Match for Hope 2026 in Qatar, si è verificato un episodio insolito. Un giocatore, dopo essere stato atterrato, ha saltato in braccio all’avversario, creando una scena che nessuno si aspettava. Lo sport si è fermato per un attimo, mentre gli spettatori cercavano di capire cosa stesse succedendo in campo.

Episodio alquanto insolito quello accaduto durante il Match for Hope 2026, una partita di beneficienza che si è disputata in Qatar, con in campo stelle del calcio (come Hazard e Marcelo) e del web. Tra queste c'era anche KSI, youtuber con più di 17 milioni di iscritti, protagonista di una mossa di wrestling con il content creator algerino Bilal Fadili. Una scena assurda che poi ha favorito il gol dell'ex Chelsea Diego Costa.

