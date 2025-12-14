Un attentato a Sidney si è concluso grazie a un'azione coraggiosa che ha sorpreso tutti. Un uomo fuori dal comune ha affrontato il terrorista, impedendo una tragedia. La sua prontezza e altruismo stanno catturando l'attenzione internazionale, diventando un esempio di eroismo e solidarietà in un momento di grande tensione.

© Cityrumors.it - Attentato a Sidney, una scena mai vista: chi è l’eroe che ha fermato il terrorista

Un uomo fuori dal comune che ha fatto quello che poche altre persone avrebbero fatto, sta incantando il mondo Una scena mai vista. Tante persone sono rimaste attonite e senza fiato nel guardare un video ch è diventato virale in pochissimi minuti, con un uomo che all’improvviso decide di fermare un terrorista. Un civile, un uomo come tanti che proprio come tanti non è. (Screenshot Cityrumors.it) Per tutti un eroe. L’uomo che ha disarmato uno dei due attentatori antisemiti a Bondi Beach, nell’australiana Sydney ha un nome e un cognome, si chiama Ahmed al Ahmed, ha 43 anni, è sposato ed è padre di due figli. Cityrumors.it

Milano, esercitazione antiterrorismo in vista delle Olimpiadi: a San Siro va in scena un finto attentato con sequestro - Forze dell’ordine, reparti militari specializzati, ospedali in allarme. ilfattoquotidiano.it

L’attentato di Sidney, de Pascale: “No all’antisemitismo, solidarietà alla comunità ebraica” x.com

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso la propria vicinanza e solidarietà alla comunità ebraica australiana per l’attentato di oggi a Bondi Beach. Parlando dal palco di Atreju 2025, Tajani ha parlato del “vergognoso attentato” avvenuto vicino Sidney - facebook.com facebook