Colpito da un razzo in campo | una scena mai vista!

La serata che doveva celebrare i 120 anni del Bastia è scivolata in un incubo, un vortice di fumo e grida che ha gelato i dodicimila tifosi presenti e lasciato a terra Bradley Danger, colpito da un fumogeno partito dagli spalti. Nel cuore di una Ligue 2 che sognava una notte di passione e appartenenza, la partita contro la Stella Rossa è stata sospesa e poi definitivamente interrotta, trasformando un evento simbolico in un caso nazionale. L’atmosfera, accesa dai lavori appena conclusi per la nuova Tribuna Est, si era caricata minuto dopo minuto di entusiasmo e attesa. Poi, improvvisa, la fiammata: un razzo acceso in curva, lanciato nel settore sbagliato, e il silenzio improvviso dello stadio che ha capito subito la gravità del gesto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

