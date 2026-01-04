Doni in diretta ai bambini orfani del Kenya, un gesto di solidarietà che attraversa i confini. Dal progetto di istruzione ‘Villa Villacolle’ a Montefabbri, si uniscono le voci e i sorrisi dei piccoli italiani per sostenere i loro coetanei di Watamu. Un’iniziativa natalizia che avvicina culture e cuori, dimostrando come, anche a distanza, si possa fare la differenza nella vita di chi ha più bisogno.

Così lontani, ma così vicini. Sguardi intensi e tanti sorrisi hanno bucato lo schermo e hanno fatto sentire i bambini che frequentano il progetto di istruzione parentale ‘ Villa Villacolle ’ nella frazione di Montefabbri a Vallefoglia, parte della vita dei piccoli ospiti dell’ orfanatrofio ‘Munyaka child center & Nursery school’ di Watamu nel Kenya meridionale. E’ il lato buono delle nuove tecnologie: grazie ad una videoconferenza gli alunni di Montefabbri hanno potuto assistere in diretta all’apertura dei doni che poco prima di Natale avevano preparato per i loro coetanei africani, pacchi pieni soprattutto di giocattoli e di vestiti che sono stati consegnati all’orfanatrofio da Silvia D’Amico, una delle collaboratrici del progetto educativo di Villa Villacolle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Doni in diretta ai bimbi orfani del Kenya. Da Montefabbri all’Africa, Natale senza confini

