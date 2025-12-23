Nuova tangenziale in Brianza | a che punto sono i lavori
Il ponte ferroviario provvisorio è stato smontato. Il sottopasso ciclopedonale è quasi pronto. E intanto si lavora alle due rotatorie e ai marciapiedi. Continuano (seppure la fine dei lavori fosse stata prevista entro dicembre 2025), gli interventi per la realizzazione della tangenziale nord di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: A che punto sono i lavori della nuova Tangenziale? Lo scopriamo con il drone dell'Anas
Leggi anche: Nuova tangenziale nord in Brianza, slitta la fine dei lavori
Tirano: tangenziale a metà, Della Vedova attacca Salvini.
Nuova tangenziale in Brianza: a che punto sono i lavori - E intanto si lavora alle due rotatorie e ai marciapiedi. monzatoday.it
Tangenziale Nord e sottopasso, sopralluogo al cantiere di Cesano Maderno: fine lavori ad aprile 2026 - Cesano Maderno (Monza Brianza), 10 ottobre 2025 – Tangenziale Nord e nuovo sottopasso: il cantiere procede spedito, ma la fine lavori slitta ad aprile per le difficoltà trovate nelle reti dei ... ilgiorno.it
Inaugurata la nuova tangenziale di Noceto Alla cerimonia presente il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini #Noceto #TangenzialeDiNoceto #Infrastrutture #MobilitàSostenibile #ProvinciaDiParma - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.