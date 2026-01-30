Sarno, si è insediato il Consiglio comunale dei ragazzi

Ieri sera a Sarno si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. La seduta si è tenuta nell’aula consiliare del Comune, davanti al sindaco Francesco Squillante e ai membri dell’amministrazione. I giovani rappresentanti hanno prestato giuramento e hanno iniziato a lavorare per portare le loro idee in città.

Ieri sera, nell'aula consiliare del Comune di Sarno, si è svolta la seduta di insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, alla presenza del sindaco Francesco Squillante e dell'amministrazione comunale. Hanno partecipato anche le famiglie e i docenti degli alunni eletti consiglieri. Con l'insediamento si apre ufficialmente il nuovo biennio di attività del Consiglio, che resterà in carica due anni. Nel corso della seduta si è proceduto all'elezione delle cariche istituzionali: con 18 voti è stata eletta sindaco Ida Annunziata, alunna dell'I.C. De Amicis–Baccelli; con 14 voti è stato eletto Presidente del Consiglio Comunale Gianmarco Pagliarulo, alunno dell'I.

Sabato scorso si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi di Monte San Pietrangeli.

Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi di Fiorenzuola d’Arda, con la prima seduta tenutasi presso il Municipio cittadino.

