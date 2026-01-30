A Sant’Anastasia, Manuel ha vissuto momenti difficili. A soli dodici anni, il bambino ha visto le sue giornate cambiare radicalmente. Le fiamme hanno bruciato la sua infanzia, lasciandolo con ricordi pesanti e un passato segnato da un grande incidente. Ora, Manuel cerca di riprendere in mano la sua vita, anche se il dolore resta vivo. Per lui, vivere significa ancora sperare di tornare a sorridere come un tempo.

A dodici anni un bambino dovrebbe correre, giocare, uscire in spensieratezza con gli amici. A Manuel, un ragazzino di Sant’Anastasia, tutto questo è stato negato. «Gli hanno tolto l’infanzia» racconta il padre Fabio E.. Il dodicenne e la sua famiglia vivono, esattamente, a Madonna dell’Arco nei pressi del Santuario, ed è proprio a pochi metri da casa, in territorio comunale di Pollena Trocchia, che è avvenuta la tragedia. Era il tardo pomeriggio del 10 giugno dello scorso anno. Un’auto, in riparazione in un'autofficina meccanica della zona, parcheggiata vicino al marciapiedi, ha preso improvvisamente fuoco e le fiamme hanno avvolto Manuel che passava di lì con alcuni amici. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sant'Anastasia: Manuel, le fiamme e l?infanzia negata: «Vivo per fortuna»

Approfondimenti su Sant Anastasia Manuale

Questa mattina alle prime luci dell’alba, a Sant’Anastasia, si sono verificati tre incendi di auto che hanno causato danni a una macelleria vicina.

Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha comunicato le prescrizioni adottate in vista della partita tra Boys Caivanese e Sant’Anastasia Calcio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sant Anastasia Manuale

Argomenti discussi: Sant'Anastasia, il dramma di Manuel ustionato a 12 anni: Non può andare a scuola a 7 mesi dal rogo; Bimbo ustionato a Sant’Anastasia: il deputato Borrelli fa visita al piccolo Manuel - Napoli Village -; Ustionato mentre passeggia in strada nel Napoletano, l’agonia di Manuel.

Sant’Anastasia, il dramma di Manuel ustionato a 12 anni: Non può andare a scuola a 7 mesi dal rogoOggi riprendiamo la storia di Manuel, un bambino di 12 anni che lo scorso giugno rimase ustionato sul marciapiede per colpa di un'auto incendiata ... ilmediano.com

Bimbo ustionato a Sant’Anastasia: il deputato Borrelli fa visita al piccolo ManuelCorreva lo scorso giugno quando una tragedia sfiorata scosse i comuni di Pollena Trocchia e Sant’Anastasia: Manuel, un bambino di soli 11 anni, rimase ... napolivillage.com

"Strada statale 268. Sant'Anastasia. Quella dove ci sono decine di morti ogni anno. Storia tiktok di questo eroe (nome lo vede dalla foto) con gravi rischi per chi la percorre, guarda la videocamera l'eroe ed entrambi senza casco. Mi chiedo è possibile levare la - facebook.com facebook