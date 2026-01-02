Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha comunicato le prescrizioni adottate in vista della partita tra Boys Caivanese e Sant’Anastasia Calcio. La nota ufficiale fornisce indicazioni per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico durante l’evento, nel rispetto delle normative vigenti. Di seguito, le misure predisposte dalla Prefettura per l’incontro, in vigore per tutta la durata dell’evento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, rende noto che sono state adottate, per l’incontro di calcio “A.S.D. Boys Caivanese – Sant’Anastasia Calcio 1945”, valevole per il campionato di eccellenza 20252026, in programma domenica 4 gennaio 2026, presso lo stadio “V. Papa” di Cardito (Na), le seguenti prescrizioni: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel Comune di Sant’Anastasia; chiusura del solo settore ospiti dello stadio comunale “V. Papa” di Cardito. Il provvedimento è stato esaminato nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, su proposta della Questura, alla luce dei profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, riconducibile alla forte rivalità tra le opposte tifoserie, sfociata, anche recentemente, in episodi di violenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Boys Caivanese – Sant’Anastasia Calcio”, le prescrizioni della Prefettura

