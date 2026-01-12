Sant’Anastasia tre auto in fiamme all’alba | danneggiata una macelleria

Questa mattina alle prime luci dell’alba, a Sant’Anastasia, si sono verificati tre incendi di auto che hanno causato danni a una macelleria vicina. L’episodio, avvenuto intorno alle 4, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei residenti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulla possibile connessione tra gli eventi.

Attimi di paura questa mattina all'alba a Sant'Anastasia, intorno alle 4.30, in via Donizetti. I carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti a seguito dell' incendio che ha coinvolto alcune autovetture parcheggiate lungo la strada. Il bilancio è di tre veicoli completamente distrutti dalle fiamme. Il rogo ha provocato anche danni alla serranda e all'ingresso di una macelleria situata nelle immediate vicinanze, lambiti dal fuoco e dal calore sprigionato. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono stati effettuati i primi accertamenti e sono in corso le indagini per chiarire l'origine dell'incendio e stabilirne l'eventuale matrice.

