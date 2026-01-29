Achille Lauro co-conduttore a Sanremo | l’annuncio appena arrivato

Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo. L’annuncio è stato dato ieri sera da Carlo Conti durante il Tg1, che ha confermato la presenza del cantante sul palco. L’artista, noto per le sue performance eclettiche, si prepara a salire sul palco dell’Ariston, mentre l’organizzazione lavora ai dettagli della serata.

Sarà Achille Lauro il co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo. L’annuncio ufficiale è arrivato dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti, in collegamento con l’edizione serale del Tg1. L’artista salirà sul palco del Teatro Ariston il 25 febbraio, affiancando Conti e Laura Pausini, presenza fissa in tutte e cinque le serate della 76ª edizione della kermesse (24–28 febbraio). «Sarà con me e con Laura Pausini per tutta la sera, dall’alto della sua arte, con grande leggerezza e intelligenza», ha dichiarato Carlo Conti, sottolineando come Lauro abbia accettato l’invito nonostante gli impegni legati al suo tour. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

