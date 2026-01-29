Achille Lauro sarà il co-conduttore a Sanremo 2026. Carlo Conti ha annunciato ufficialmente che l’artista sarà sul palco nella seconda serata, mercoledì 25 febbraio. La presenza di Lauro, noto per il suo stile eclettico, aggiunge un tocco di novità al festival.

Carlo Conti oggi al Tg1 ha rivelato ufficialmente il nome di un altro co-conduttore che lo affiancherà per una delle cinque serate: si tratta di Achille Lauro, che sarà presente nella seconda serata di mercoledì 25 febbraio. Una scelta che completa un “tridente” d’eccezione: il nuovo arrivato, infatti, dividerà la scena anche con Laura Pausini, già confermata nel ruolo di madrina e co-conduttrice per l’evento. Confermato anche Max Pezzali, che sarà il super ospite di quest’anno. In attesa dell’annuncio ufficiale di Carlo Conti, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, cominciano a circolare le prime voci sui duetti della serata cover di Sanremo 2026, in programma venerdì 27 febbraio al Teatro Ariston. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Achille Lauro sarà il co-conduttore a Sanremo 2026

Approfondimenti su Sanremo 2026

Achille Lauro sarà co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026.

Carlo Conti annuncia che Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

#achillelauro sarà co-conduttore di Sanremo ragazze siete felici

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Frecciarossa è treno ufficiale del tour di Achille Lauro; Sanremo 2026, Achille Lauro al Festival ci sarà (e farà venire i brividi). La promessa di Carlo Conti; Laura Pausini: anche Annalisa e Achille Lauro nella tracklist di Io canto 2; Laura Pausini scopre le carte sui duetti di Io Canto 2, da Annalisa ad Achille Lauro.

Sanremo 2026, Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serataAchille Lauro torna a Sanremo, questa volta nelle vesti di co-conduttore della seconda serata di mercoledì 25 febbraio, che lo vedrà sul palco accanto a Carlo Conti e a Laura Pausini. Ad annunciarlo, ... msn.com

Sanremo 2026, blitz di Carlo Conti al TG1: Achille Lauro co-conduttore, perché per il Festival è un colpo (doppio)L'artista romano affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nella conduzione della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. libero.it

Achille Lauro sarà co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo (24-28 febbraio): lo ha annunciato il direttore artistico Carlo Conti al Tg1 delle 20 #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Per sempre noi incoscienti giovani Achille Lauro co-condurrà con Carlo Conti e Laura Pausini la serata di mercoledì 25 febbraio #Sanremo2026 x.com