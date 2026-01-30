Sanità si riaprono vecchi e nuovi fronti | il punto nascita di Spoleto ancora chiuso un PSoccorso a rischio

La sanità in Umbria riapre vecchi e nuovi fronti. A Spoleto il punto nascita resta chiuso da mesi, senza ancora una data di riapertura. Intanto, il pronto soccorso di Orvieto rischia di chiudere di notte, e le voci di una possibile chiusura stanno già facendo discutere in Regione. La situazione si fa tesa, e i cittadini chiedono risposte chiare.

Un pronto soccorso (Orvieto) a rischio chiusura notturna - oggetto di tam-tam politico alimentato anche dai partiti di maggioranza in Regione - e uno storico punto nascita dell'Umbria (quello di Spoleto) che era stato chiuso nel periodo del Covid e non è stato ancora riaperto. C'è il rischio che la chiusura si prolunghi a causa dei nuovi parametri necessari per mantenere il reparto attivo. Dopo l'ultima battaglia elettorale e l'aumento delle tasse, inizialmente motivato dai conti in rosso della sanità (poi smentiti con l'arrivo di altri fondi nazionali post-Covid), il tema sanitario in Umbria resta sempre all'ordine del giorno e, quando si parla di Pronto Soccorso e punti nascita a rischio, sono coinvolte migliaia di cittadini, ben oltre il territorio dell'ospedale interessato dai provvedimenti.

