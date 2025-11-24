Nuova battaglia per l' ospedale Renzetti | A rischio il punto nascita
L'ospedale Renzetti di Lanciano potrebbe perdere il Punto nascita. È l'allarme lanciato in questi giorni dai consiglieri comunali di opposizione, che hanno presentato una mozione per discutere del caso nel prossimo consiglio comunale in programma venerdì 28 novembre 2025.“La lettura delle carte e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Oggi abbiamo una nuova battaglia insieme biancorossi, ci vediamo a Masnago alle 16:30 ? #NoiSiamoVarese - facebook.com Vai su Facebook
per una nuova battaglia! ? #ForzaViola #ParmaFiorentina Vai su X
Nuova Tac in ospedale. Sono iniziati i lavori per più di mezzo milione - Previsto anche l’ampliamento della Terapia intensiva e la realizzazione della semi- Come scrive lanazione.it