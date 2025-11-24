Nuova battaglia per l' ospedale Renzetti | A rischio il punto nascita

L'ospedale Renzetti di Lanciano potrebbe perdere il Punto nascita. È l'allarme lanciato in questi giorni dai consiglieri comunali di opposizione, che hanno presentato una mozione per discutere del caso nel prossimo consiglio comunale in programma venerdì 28 novembre 2025.“La lettura delle carte e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

