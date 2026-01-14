Paradosso intramoenia liste d' attesa sgonfiate | la Corte dei Conti smaschera il grande bluff della sanità a Palermo
La Corte dei Conti evidenzia come, a Palermo, le liste d'attesa siano ridotte attraverso pratiche che favoriscono pochi, invece di migliorare l’efficienza del sistema sanitario pubblico. L’intramoenia, invece di rappresentare un’opportunità di accesso equo, si configura come un privilegio riservato a chi può permetterselo, creando disparità e mettendo in discussione la reale funzionalità della sanità locale.
A Palermo le liste d'attesa non si accorcerebbero con le cure, ma con un colpo di spugna. E l'intramoenia sarebbe un privilegio esclusivo per chi può permettersi di pagare e saltare la fila. Così per i cittadini palermitani il diritto alla salute resta un miraggio. È l'ultimo atto d'accusa della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
