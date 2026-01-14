Paradosso intramoenia liste d' attesa sgonfiate | la Corte dei Conti smaschera il grande bluff della sanità a Palermo

La Corte dei Conti evidenzia come, a Palermo, le liste d'attesa siano ridotte attraverso pratiche che favoriscono pochi, invece di migliorare l’efficienza del sistema sanitario pubblico. L’intramoenia, invece di rappresentare un’opportunità di accesso equo, si configura come un privilegio riservato a chi può permetterselo, creando disparità e mettendo in discussione la reale funzionalità della sanità locale.

Liste d’attesa e intramoenia, la UIL-FPL: «Regole chiare, controlli efficaci e responsabilità distinte» - "Il rischio è che poche condotte scorrette producano effetti distorsivi sull'intero servizio, con ricadute ingiuste su chi rispetta le norme". insanitas.it

Grillo a tutto campo: “Da settembre attivo canale diretto per segnalazioni cittadini su liste d’attesa”. E poi su intramoenia: “Interverremo, va rivista” - Il Ministro della Salute su Radio 1 disegna anche il perimetro per una riforma delle specializzazioni: “Vogliamo arrivare ad una riforma che crei un rapporto di continuità tra laurea e inizio ... quotidianosanita.it

