La Corte dei Conti è illegittimo il finanziamento ad Arpa | Risorse da ridestinare per la sanità pubblica

13 dic 2025

La Corte dei Conti ha dichiarato illegittimo il finanziamento ad Arpa, evidenziando la necessità di reindirizzare le risorse verso la sanità pubblica. La Sezione regionale di controllo ha concluso l’esame dei rendiconti 2023 e 2024 della Regione Umbria, in conformità con la sentenza n.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha concluso il giudizio sui rendiconti 2023 e 2024 della Regione Umbria, alla luce della sentenza n. 1502025 della Corte costituzionale, che ha sancito l’illegittimità costituzionale del finanziamento ad ARPA contenuto nella legge regionale. Perugiatoday.it

