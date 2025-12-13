La Corte dei Conti è illegittimo il finanziamento ad Arpa | Risorse da ridestinare per la sanità pubblica

La Corte dei Conti ha dichiarato illegittimo il finanziamento ad Arpa, evidenziando la necessità di reindirizzare le risorse verso la sanità pubblica. La Sezione regionale di controllo ha concluso l’esame dei rendiconti 2023 e 2024 della Regione Umbria, in conformità con la sentenza n.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha concluso il giudizio sui rendiconti 2023 e 2024 della Regione Umbria, alla luce della sentenza n. 1502025 della Corte costituzionale, che ha sancito l’illegittimità costituzionale del finanziamento ad ARPA contenuto nella legge regionale. Perugiatoday.it Corte conti contro il Comune di Bologna: illegittimo incarico per 115mila euro - Bologna, 24 luglio 2025 – Una consulenza esterna "mascherata" da appalto di servizi. ilrestodelcarlino.it Corte dei Conti contro il Comune: incarico illegittimo - Una delle vicende, passate un po' sottotraccia tra quelle di questi giorni, riguarda Bologna. ilgiornale.it SI DICE CHE… 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢: 𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐡𝐞 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐢𝐠𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐝𝐢𝐜𝐞 I Consiglieri Comunali di Forza Italia Ratti Patrizia, Mongelli Marilisa e Sangiorgio Giuseppe: “La Corte dei Conti non dice ciò che l’assessore racconta. La v - facebook.com facebook #Contipubblici, a Perugia, la #CorteConti ha celebrato i Giudizi di parificazione dei Rendiconti generali della @RegioneUmbria per il 2023 e 2024, riassunti dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 150/2025. Documenti shorturl.at/PDVLf x.com © Perugiatoday.it - La Corte dei Conti, è illegittimo il finanziamento ad Arpa: "Risorse da ridestinare per la sanità pubblica"