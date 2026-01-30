Un giovane di San Giovanni Rotondo torna a sentire grazie a un orecchio bionico. L’intervento è stato eseguito all’ospedale di Padre Pio, uno dei centri più avanzati in Italia per il trattamento della sordità profonda. Il ragazzo ha riacquistato l’udito dopo aver ricevuto un impianto innovativo in questa struttura che si distingue per le sue tecnologie all’avanguardia.

E' uno dei centri multi-impiantologici più avanzati nel trattamento della sordità profonda, l'ospedale voluto da Padre Pio a San Giovanni Rotondo, la casa sollievo della sofferenza. Qui lunedì scorso è stato applicato a un ventottenne con sordità bilaterale profonda l'orecchio bionico intelligente di ultima generazione dotato di memoria interna.

© Tv2000.it - Sanità, giovane torna a sentire grazie a ‘orecchio bionico’. Intervento nell’ospedale di Padre Pio

Un giovane di 28 anni, completamente sordo da entrambi i lati, ora può ascoltare di nuovo.

Un ragazzo di 28 anni di Foggia ha ricevuto un orecchio bionico smart a Casa Sollievo della Sofferenza.

