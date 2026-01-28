Affetto da sordità bilaterale profonda 28enne torna a sentire grazie a orecchio bionico ‘intelligente'

Un giovane di 28 anni, completamente sordo da entrambi i lati, ora può ascoltare di nuovo. La sua vita è cambiata grazie a un nuovo dispositivo: un orecchio bionico di ultima generazione, dotato di memoria interna. La tecnologia ha fatto un grande passo avanti, e il ragazzo ha potuto riscoprire i suoni che aveva perso.

Un 28enne affetto da sordità bilaterale profonda è tornato a sentire grazie a un orecchio bionico di ultima generazione dotato di memoria interna. L'intervento è stato eseguito presso l'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

