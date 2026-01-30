Sananda Maitreya annuncia l’Ep registrato nei live in UK

Milano, 30 gen. (askanews) – Dopo l'acclamato tour nel Regno Unito del 2025, accolto con grande entusiasmo ed enfasi dalla critica, Sananda Maitreya, noto in precedenza come Terence Trent D'Arby, annuncia una serie di uscite live che immortalano il suo ritorno sui palchi UK. I concerti sono stati celebrati dalla stampa internazionale: The Guardian ha assegnato quattro stelle definendo il ritorno un "Heroes' welcome", mentre The Times ha scritto che la sua voce è rimasta "Glorious. A raggedly sumptuous thing". Registrate durante il Sananda Maitreya UK Tour 2025, in Inghilterra nell'ottobre e novembre 2025, con la partecipazione della sua live band The Sugar Plum Pharaohs, le nuove uscite discografiche di TreeHouse Publishing, prendono il via con l'EP di tre brani A Slice Of Shepherd's Pie.

