Suonno D’Ajere annuncia l’uscita dell’EP “Live in Quartet”, disponibile dal 9 gennaio. L’album propone una reinterpretazione moderna e personale della musica classica partenopea, arricchita da sonorità contemporanee. Pubblicato da Agualoca Records, l’EP comprende sette tracce che evidenziano l’originalità e la sensibilità del gruppo nel rivisitare un patrimonio musicale ricco di storia.

Una rilettura personale e contemporanea della canzone classica partenopea verso nuove rotte sonore. Agualoca Records presenta l’uscita dell’EP di sette tracce dal titolo “ Live in quartet ” dei Suonno D’Ajere. Disponibile dal 9 gennaio, su tutti gli store digitali, è stato registrato e mixato da Daniele Chessa durante il concerto tenutosi al Teatro Trianon-Viviani di Napoli il 21 marzo 2025. Il disco, composto da sette brani, segna una tappa fondamentale per la band napoletana, proiettando la sua rilettura personale e contemporanea della canzone classica partenopea verso nuove rotte sonore. Per la prima volta nella loro storia, i Suonno D’Ajere hanno ampliato la formazione in un quartetto, affiancando al trio storico – Irene Scarpato (voce), Marcello Smigliante Gentile (mandolino, mandoloncello) e Gian Marco Libeccio (chitarre) – il percussionista Salvatore La Rocca e introducendo anche l’uso della chitarra elettrica. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Suonno D’Ajere annuncia l’EP “Live in Quartet” dal 9 gennaio

Leggi anche: The André annuncia il nuovo EP Sogni Ex Demo

Leggi anche: Madonna annuncia l’Ep celebrativo Bedtime Stories – The Untold Chapter