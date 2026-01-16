Cortese pubblica il nuovo EP Che ci facciamo? registrato in una casa di campagna

Che ci facciamo? è il nuovo EP del cantautore salentino Cortese, registrato interamente in una casa nella campagna salentina e che affronta i temi dell’amore e della nostalgia. Disponibile dal 16 gennaio su tutte le piattaforme digitali Che ci facciamo?, nuovo EP del cantautore Cortese, registrato interamente in una casa nella campagna salentina trasformata per l’occasione in un vero e proprio studio di registrazione con strumenti e musicisti in ogni stanza. Un EP di cinque brani in cui entra in scena una grande protagonista: la nostalgia (vestita di un velo di malinconia, un sorriso di gioia e qualche lacrima di commozione) e torna in scena l’amore, immancabile nella poetica del cantautore ma questa volta forse più consapevole e più vicino alle stelle che ad un fracasso, almeno lì nelle canzoni che restano sempre un mondo ideale dove anche l’inquietudine diventa bellezza. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

