altariva abbiamo provato la cucina a 5 stelle di chef rinaldi sul lungolago di como

Altariva, il nuovo ristorante sul lungolago di Como, offre un'esperienza culinaria di livello 5 stelle sotto la guida dello Chef Alessandro Rinaldi. Situato all’interno del Boutique Hotel Palazzo Venezia, parte della Collezione Villa d’Este, propone una cucina territoriale rivisitata in chiave moderna, garantendo un viaggio gastronomico raffinato e coinvolgente.

Il nuovo ristorante Altariva, situato all'interno del Boutique Hotel Palazzo Venezia di Como, che fa parte della Collezione Villa d'Este, è guidato dall’Executive Chef Alessandro Rinaldi, che conferma la sua presenza nella struttura con una cucina radicata nel territorio ma rivisitata in chiave. 🔗 Leggi su Quicomo.it

