Altariva abbiamo provato la cucina a 5 stelle di Chef Rinaldi sul lungolago di Como
Altariva, il nuovo ristorante sul lungolago di Como, offre un'esperienza culinaria di livello 5 stelle sotto la guida dello Chef Alessandro Rinaldi. Situato all’interno del Boutique Hotel Palazzo Venezia, parte della Collezione Villa d’Este, propone una cucina territoriale rivisitata in chiave moderna, garantendo un viaggio gastronomico raffinato e coinvolgente.
Il nuovo ristorante Altariva, situato all'interno del Boutique Hotel Palazzo Venezia di Como, che fa parte della Collezione Villa d'Este, è guidato dall’Executive Chef Alessandro Rinaldi, che conferma la sua presenza nella struttura con una cucina radicata nel territorio ma rivisitata in chiave. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Enrico Bartolini, cucina e azienda: “Nomi e titoli, che fatica. Ma chef 14 Stelle mi piace”
Leggi anche: È morto Aimo Moroni, chi era lo chef pioniere della cucina italiana da 2 stelle Michelin
Altariva, abbiamo provato la cucina a 5 stelle di Chef Rinaldi sul lungolago di Como - Il nuovo ristorante Altariva, situato all'interno del Boutique Hotel Palazzo Venezia di Como, che fa parte della Collezione Villa d'Este, è guidato dall’Executive Chef Alessandro Rinaldi, che conferma ... quicomo.it
Finestra sul Delitto – Dietro le quinte di Roberto Altariva Lo sceneggiatore Roberto Altariva ci racconta alcune curiosità sull'inedito attualmente in edicola. Data la natura dell’articolo, è necessario che abbiate letto prima l'albo perché non solo certe informazioni - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.