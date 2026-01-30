Samira Lui torna a parlare in tv, nel salotto di Verissimo. Dopo giorni di polemiche e commenti, sceglie di affrontare tutto davanti alle telecamere, senza nascondersi. La sua voce arriva chiara e diretta, mettendo fine alle speculazioni. È la sua prima intervista ufficiale dopo le polemiche con Corona.

Dopo giorni di rumore, insinuazioni e prese di posizione ufficiali, Samira Lui sceglie il luogo più visibile (e simbolico) per tornare a parlare: il salotto di Verissimo. Domenica 1° febbraio, la co-conduttrice de La Ruota della Fortuna sarà ospite di Silvia Toffanin in un'intervista che arriva in un momento delicato, segnato dalle accuse di Fabrizio Corona che hanno investito Gerry Scotti, le ex letterine e, indirettamente, anche l'universo Mediaset. Il suo silenzio iniziale non è stato casuale: nessuna replica impulsiva, nessun commento affidato ai social. Ora, però, è arrivato il momento di esporsi, e la scelta del contesto racconta già molto.

© Donnapop.it - Samira Lui non ha niente da nascondere, la sua risposta a Corona è la migliore: ora parla lei

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé, questa volta puntando l’attenzione su Samira Lui.

Samira Lui, co-conduttrice de La Ruota della Fortuna, si racconta in esclusiva.

