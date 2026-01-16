samira lui nel mirino ora fabrizio corona vuole far crollare anche lei

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé, questa volta puntando l’attenzione su Samira Lui. Dopo aver coinvolto figure come Alfonso Signorini, l’ex paparazzo sembra intenzionato a mettere sotto scrutinio anche uno dei volti più discussi del panorama televisivo recente. In questo scenario, si delineano nuovi sviluppi che potrebbero influenzare l’immagine pubblica dei protagonisti coinvolti.

Fabrizio Corona è tornato all’attacco. Dopo aver messo in crisi Alfonso Signorini, l’ex re dei paparazzi sembra pronto a colpire (e affondare) uno dei volti del piccolo schermo più chiacchierato degli ultimi mesi: Samira Lui. La “socia” di Gerry Scotti, come il conduttore di La Ruota della Fortuna ama definirla, è considerata da tutti la nuova reginetta della tv italiana, pronta ad affermarsi con nuovi show e programmi. Ma l’ex marito di Nina Moric potrebbe diventare la sua spina nel fianco, rovinando quello che è di fatto un vero e proprio momento magico. Samira Lui, le scottanti rivelazioni di Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Dilei.it

