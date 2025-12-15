Samira Lui un programma tutto suo? Parla lei

Samira Lui, co-conduttrice de La Ruota della Fortuna, si racconta in esclusiva. Tra sorrisi e passioni, con le sue parole svela aspetti inediti del suo percorso e della sua vita. Un'occasione per conoscerla meglio e scoprire come il destino e il sorriso abbiano segnato il suo cammino.

© 361magazine.com - Samira Lui, un programma tutto suo? Parla lei Samira Lui: quando il sorriso diventa destino. Le nuove dichiarazioni della co-conduttrice de La Ruota della Fortuna. Ci sono persone che entrano in televisione in punta di piedi. E poi c’è Samira Lui, che entra come entra la luce al mattino: senza chiedere permesso, ma rendendo tutto più chiaro. Samira non è solo un volto bello — sarebbe riduttivo, quasi pigro dirlo. È piuttosto una di quelle presenze che sembrano nate per stare davanti a una telecamera, ma che dietro quello sguardo aperto nascondono una storia fatta di attese, silenzi e piccoli atti di coraggio quotidiano. Leggi anche Il regista Rob Reiner e la moglie Michelle uccisi nella loro villa di Los Angeles Crescere in Friuli, con un’identità che non rientra nei cliché, ha insegnato a Samira una lezione fondamentale: non alzare mai la voce per farsi notare, ma farsi notare restando autentica. 361magazine.com Non è #LaRuotaDellaFortuna senza le entrate di Samira ? Samira Lui, un programma tutto suo? Parla lei - Samira Lui: quando il sorriso diventa destino. 361magazine.com

La Ruota della Fortuna, Samira Lui confida il sogno di “un programma tutto mio” - Samira Lui e Gerry Scotti ricevono una lettera speciale a La Ruota della Fortuna e quasi si commuovono: chi ha scritto ... dilei.it

Samira ha inaugurato il ricco programma di eventi sotto la Rocca - facebook.com facebook