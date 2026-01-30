Samira Lui lascia i social ma romperà presto il silenzio dopo le accuse di Fabrizio Corona | ecco dove e quando

Samira Lui ha deciso di lasciare temporaneamente i social. La decisione arriva dopo le accuse di Fabrizio Corona, e lei ha già annunciato che romperà il silenzio presto. Per ora, si sa solo che si prenderà una pausa, ma non ha ancora fissato una data precisa. La sua assenza ha generato molte domande tra i follower, mentre lei si prepara a tornare a parlare.

La decisione di  allontanarsi temporaneamente dai social, terreno che l’ha sempre vista attiva e presente, ha chiaramente suscitato una certa curiosità. Scegliere, in particolare in questo momento, il silenzio può diventare una  forma di tutela personale, ma anche un modo alternativo per dire la propria Samira Lui  è pronta a tornare sotto i riflettori nel modo più visibile possibile: seduta nel salotto di  Verissimo, davanti a Silvia  Toffanin. Domenica 1° febbraio la co-conduttrice de  La Ruota della Fortuna, oggi uno dei volti più riconoscibili di Mediaset, sarà protagonista di un’intervista che promette di andare ben oltre il racconto personale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

