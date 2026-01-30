Samira Lui la decisione dopo le bombe di Fabrizio Corona

Samira Lui ha deciso di non parlare più dopo le bombe di Fabrizio Corona. La valletta di Gerry Scotti ha scelto di rimanere in silenzio, lasciando tutti senza parole. Nelle ultime ore, la sua scelta ha fatto rapidamente il giro dei social e dei siti di gossip, sorprendendo i fan e i follower.

Samira Lui spiazza i follower e sceglie il silenzio. Nelle ultime ore, l’amatissima valletta di Gerry Scotti ha preso una decisione netta e inattesa, facendo rapidamente il giro dei social e dei siti di gossip. Il suo profilo Instagram, seguito da oltre 731mila persone, appare improvvisamente vuoto, senza foto, senza video, senza tracce del percorso pubblico che l’ha portata sotto i riflettori della televisione italiana. Un gesto che ha immediatamente acceso interrogativi e alimentato ipotesi, soprattutto alla luce delle polemiche esplose di recente. Da tempo Samira Lui è uno dei volti più riconoscibili del piccolo schermo grazie al ruolo di aiutante nel programma “La ruota della fortuna”, al fianco di Gerry Scotti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

