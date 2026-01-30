Samira Lui ha deciso di lasciare i social e ha cancellato il suo profilo Instagram. Dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo, l’influencer ha scelto di non commentare e di sparire temporaneamente dalle piattaforme. Ora, invece, si prepara a parlare con Silvia Toffanin, anche se ancora non si sa quando andrà in onda l’intervista.

Negli ultimi giorni, seguiti alle dichiarazioni di Fabrizio Corona su Falsissimo, Samira Lui si è stretta nel più rigoroso silenzio e ha chiuso il suo profilo Instagram. Un gesto che ovviamente non è passato inosservato, soprattutto perché arriva in un momento delicato della sua carriera e alla vigilia di un’apparizione televisiva molto attesa. Domenica 1 febbraio, infatti, Samira sarà ospite nel salotto di Verissimo, pronta a raccontarsi davanti a Silvia Toffanin dopo le recenti polemiche scatenate dal programma dell’ex Re dei Paparazzi. La scelta di Samira Lui. La decisione di allontanarsi temporaneamente dai social, terreno che l’ha sempre vista attiva e presente, ha chiaramente suscitato una certa curiosità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Samira Lui lascia i social ma parla da Silvia Toffanin dopo Falsissimo: ecco quando

